Luca Onestini, presente a La Pupa e Il Secchione: atteso il faccia a faccia con Soleil Sorge

Dopo qualche settimana dal suo intervento sui social, Luca Onestini potrebbe essere presente nella prossima puntata de La Pupa e Il Secchione. Per chi non seguisse il programma, ad essere concorrente di questa edizione è Gianmarco Onestini, il fratello di Luca.

Con la presenza dell’ex tronista di Uomini e Donne nello studio della trasmissione, una cosa attende il pubblico: il faccia a faccia con Soleil Sorge.

PRESENTE IN STUDIO? – Già qualche settimana fa, si era ipotizzata la possibile partecipazione di Luca a La Pupa e Il Secchione in veste di ospite. Dopo l’ultima dichiarazione di Gabriele Parapiglia, pare che questa teoria si concretizzerà.

Sul suo account Twitter, il giornalista ha rivelato che Luca sarà presente nel programma come Pupo per una sera e per prendere le difese del fratello Gianmarco. Parpiglia ha infatti scritto: “A La Pupa e il Secchione Show arriva Luca Onestini in difesa del fratello e in studio per la prima volta ritroverà faccia a faccia la sua ex Soleil. Che cosa succederà?”.

Durante una delle puntate, tra Soleil e il minore degli Onestini c’è stato un confronto. Le parole dell’opinionista non sono affatto piaciute a Luca Onestini, portandolo ad intervenire sui social per difendere il fratello. Proprio per questo, in molti stanno attendendo il faccia a faccia tra l’ex tronista e la sua ex fidanzata.