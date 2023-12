Luca Onestini, pronto a un nuovo reality spagnolo: in coppia con una donna

Da quanto appreso nelle ultime ore, Luca Onestini è pronto a iniziare una nuova avventura nella televisione spagnola. L’ex volto di Uomini e Donne, infatti, prenderà parte a un reality in Spagna insieme a una donna.

NUOVA AVVENTURA TELEVISIVA – Onestini non è affatto estraneo nel mondo dello spettacolo. Il ragazzo, infatti, ha preso parte a Uomini e Donne, Temptation Island e Grande Fratello Vip, dove ha partecipato per ben due volte. Luca si è poi spostato in Spagna, dove ha partecipato e vinto a Secret Story, reality show in onda su Telecinco.

Come annunciato nelle scorse ore, l’ex tronista è pronto nuovamente a tornare sul piccolo schermo spagnolo. Luca Onestini, infatti, farà parte del cast del Gran Hermano Duo, programma televisivo spagnolo prodotto da Zeppelin TV e trasmesso su Telecinco. Al fianco del 30enne bolognese ci sarà Elena Rodriguez, ex suocera di Gianmarco Onestini.

Una coppia, quella formata da Luca ed Elena, che farà molto discutere. Come è noto ai fan della cronaca rosa, infatti, la figlia della Rodriguez è Adara Molinero, ex fidanzata di Gianmarco, fratello di Luca. Nonostante i due si siano lasciati da qualche anno, sembrerebbe che i rapporti tra il minore degli Onestini e la Molinero sarebbero ancora tesi.

Dopo l’annuncio da parte del GF Vip spagnolo, avvenuto durante la finale, è arrivato anche il commento di Luca. Onestini, infatti, ha voluto pubblicare uno scatto che lo ritrae negli studi di Telecinco:

“Sono tornato a casa. È sempre bello tornare dove ti sei divertito così tanto! Esattamente 2 anni fa abbiamo vinto insieme Secret Story e oggi, lo stesso giorno, siamo di nuovo qui. Tutti insieme per una nuova avventura piena di emozioni! A NOI! A quelli che ci sono sempre stati, a quelli che ci sono e a quelli che ci saranno! A testa alta e cuore aperto Famiglia. ECCOCI CON PIÙ ENTUSIASMO CHE MAI”.