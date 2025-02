Luca Onestini: pronto ad approdare in un nuovo reality

Luca Onestini, celebre ex tronista di Uomini e Donne, è stato un po’ fuori dal radar della televisione italiana, ma il suo nome continua a risuonare oltre i confini nazionali. Dopo aver conquistato il pubblico spagnolo, ora si lancia in una nuova avventura televisiva in Messico, partecipando al reality La casa de los famosos, una versione latina del nostro Grande Fratello Vip.

NUOVA AVVENTURA OLTREOCEANO – Non è la prima volta che Onestini si ritrova sotto i riflettori internazionali, avendo già partecipato a numerosi programmi in Italia e Spagna. Il 32enne bolognese non ha mai nascosto la sua passione per i reality show, come ha dichiarato con ironia nel suo video di presentazione:

“Sono un modello, presentatore, influencer, dj e, non potevo dimenticarlo, una star dei reality. E anche se non ci credete, un dentista. State attenti, perché so molto bene come competere in questa casa”. Con la sua consueta simpatia, ha anche aggiunto: “Oggi sono venuto qui per mostrare un nuovo lato di Luca. Amo le donne, in questa casa farei qualsiasi cosa. Il mio libro preferito? L’arte della seduzione di Luca Onestini, ovviamente; non è in vendita, non preoccupatevi, perché costerebbe troppo”.

Nel La casa de los famosos, un programma che prevede intense competizioni tra i concorrenti, Luca farà parte del Team Acqua, insieme ad altri personaggi noti, come l’attore messicano Paulo Quevedo e l’esperto di fitness Carlos Cruz. I partecipanti sono chiamati a lottare per rimanere in gioco, con il vincitore che porterà a casa un premio di 200.000 dollari.

Nelle sue esperienze passate, Luca ha dimostrato di sapersi far notare, sia in Uomini e Donne, dove ha avuto importanti relazioni, come quelle con Ivana Mrazova e Cristina Porta, sia in altre trasmissioni come Temptation Island, Gran Hermano Duo e Secret Story, quest’ultimo un reality spagnolo che ha vinto nel 2021.

Nonostante qualche flirt e polemica, come nel caso del suo breve legame con Mayka Navarro durante Gran Hermano Duo, Onestini continua a essere un volto amato dal pubblico, capace di riscuotere consensi e di farsi amare per la sua personalità vivace.

La partecipazione dell’ex tronista a questa nuova edizione di La casa de los famosos rappresenta una grande occasione per ampliare la sua notorietà anche oltre i confini di Italia e Spagna.

Con il suo messaggio sui social, Luca ha fatto sapere ai suoi fan di essere pronto a questa nuova sfida: “Oggi inizia una nuova avventura per me, una nuova sfida piena di emozione, passione e tanta voglia di condividere con voi ogni momento. Spero che mi accompagnerete in questo percorso, che vi divertirete tanto quanto me e che insieme renderemo questa esperienza indimenticabile. Siete pronti? Avanti tutta! Il mio cuore è vostro.”