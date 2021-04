Luca Onestini, scatta la segnalazione della Marzano: oltre ai like, non sfuggono le IG Stories

Protagonista di una delle ultime segnalazioni di Deianira Marzano, è Luca Onestini. Nelle IG Stories condivise ieri, l’opinionista ha mostrato alcune segnalazioni riguardanti proprio l’ex tronista.

IL COMMENTO ALLA BOCCIA – Conosciuta per aver rivelato gossip con protagonisti volti più noti su Instagram e non, Deianira ha voluto porre all’attenzione dei suoi follower alcuni gesti di Luca. All’occhio attento dell’influencer non è infatti sfuggito il commento che il ragazzo ha lasciato sotto la foto di Lorella Boccia, ballerina e conduttrice.

Nella giornata di ieri, la Marzano ha voluto condividere uno screen di un commento che Luca ha lasciato qualche giorno fa sotto ad un post di Lorella. L’ex gieffino non ha scritto nulla, se non delle emoji. Il post incriminato non è altro che un annuncio del nuovo programma che la Boccia condurrà.

Ovviamente, non sono mancate le critiche sotto al commento di Onestini. Gli utenti si sono scagliati contro l’ex gieffino, commentando negativamente il suo comportamento. L’hanno infatti accusato di star commentando e lasciando like a Lorella, quando la sua fidanzata, Ivana Mrazova, sta attraversando un duro e doloroso periodo. La modella ha recentemente perso il padre.

Le segnalazioni, però, non sono finite qui. Successivamente, Deianira ha condiviso nelle sue storie lo screenshot di una conversazione avuta con una sua follower. L’utente, tramite messaggio privato, ha fatto notare all’influencer le IG Stories del ragazzo: “Se vedi le sue storie di ieri, cercava ragazze con cui allenarsi”.

Davanti a questa segnalazione, come replicherà Luca Onestini? Negli ultimi tempi, inoltre, il ragazzo e la fidanzata si sono trovati spesso al centro del gossip per una presunta crisi. L’assenza di foto e IG Stories di coppia, hanno portato a pensare che tra i due ci fosse aria di crisi. Il rumors era però stato smentito dalla coppia stessa, tramite un post in cui annunciavano la loro partecipazione ad un videoclip musicale.

Nonostante la smentita, queste ultime segnalazioni hanno riportato l’ex tronista nuovamente al centro dell’attenzione social. Cosa sta succedendo?