Luca Onestini, vittima di bullismo al GF americano: “Mi insultano perché sono italiano”

Luca Onestini ha deciso di approdare all’interno dell’ennesimo reality, questa volta in America. Un mese fa, infatti, l’ex gieffino ha fatto il suo ingresso nella Casa de Los Famosos All Stars, la versione americana del Grande Fratello Vip. Un’avventura che, tuttavia, si sta rivelando tutt’altro che semplice.

“Mi insultano perché sono italiano” – Da circa un mese, Onestini è uno dei concorrenti del programma, ma la sua permanenza è segnata da tensioni e scontri. In particolare, sembra che tre concorrenti – Rey Grupero, Uriel del Toro e Carlos “Caramelo” Cruz – lo abbiano preso di mira, al punto da spingerlo a denunciare episodi di bullismo e xenofobia in diretta televisiva.

Le immagini del reality hanno rapidamente fatto il giro del web, arrivando anche in Italia, dove molti fan hanno espresso solidarietà a Onestini. In un video, si vede uno dei concorrenti avvicinarsi a lui con atteggiamento minaccioso e, secondo alcuni utenti, arrivare addirittura a sputargli addosso. Un gesto che ha acceso il dibattito tra chi sostiene l’ex gieffino e chi, invece, lo accusa di essere un provocatore.

Durante l’ultima puntata, Luca ha deciso di esprimere il proprio disagio, parlando apertamente con il conduttore del reality:

“Io non voglio fare la vittima, ma qui ci sono persone violente, aggressive, xenofobe. Mi hanno insultato perché sono italiano! Non solo con me, lo hanno fatto anche con Diego perché è argentino. Poi sono passati alla violenza, mi hanno minacciato di picchiarmi, mi hanno sputato in faccia, mi hanno tirato del cibo addosso. Io credo che questo non rappresenti il pubblico latino, perché non sono così. Per questo vorrei che il televoto mettesse in discussione Uriel, Caramelo e Rey: tutti e tre esagerano, minacciano e insultano. Mi hanno detto che volevano spaccarmi la faccia. Questo non è un buon esempio per chi ci guarda”.

Ma Onestini non si è fermato qui e ha rincarato la dose, sottolineando la gravità della situazione:

“Io non ho paura di nessuno di loro, ma quello che fanno è molto grave. Mi hanno aggredito in tre. Mi chiamano ‘mezza pasta’, allora loro sono mezzi uomini: bugiardi, aggressivi e violenti”.

Le sue parole hanno suscitato grande clamore e spaccato l’opinione pubblica. Mentre alcuni telespettatori ritengono che Onestini stia semplicemente denunciando un comportamento inaccettabile, altri pensano che possa aver ingigantito la vicenda.

Il concorrente ha concluso il suo sfogo con un appello:

“La gente deve capirlo chiaramente. Questi signori sono aggressivi, minacciano, sputano, dicono che vogliono picchiarmi, non mi chiamano neanche per nome. E ora devo anche sopportare di essere chiamato senza cervello. Se questo non è bullismo, allora cos’è? Nella mia vita ho sopportato tanto e continuo a sopportare questo e molto di più. Però loro sono brutali e aggressivi”.