Luca V: Sinatra e Casa Random, le 2 canzoni dopo 80 Voglia

Dopo aver superato con “80 Voglia” i 70 mila ascolti tra Spotify e YouTube, il cantante Milanese annuncia il suo nuovo singolo, “Sinatra”.

Dall’anteprima della nuova canzone si notano fin da subito delle forti contrapposizioni con la traccia precedente: “80 Voglia è stata sicuramente più giocare in casa, con il nuovo singolo ho voluto provare qualcosa di nuovo e fuori dai miei schemi musicali e mentali”.

Luca V è un cantante emergente pop, rap e urban. Il ragazzo, classe ’95, fa il suo esordio nel 2020, con l’obiettivo di pubblicare un singolo musicale al mese, percorso che lo porterà alla pubblicazione del suo primo album.

Le sue sonorità sono principalmente commerciali e pop ma nella canzone “Sinatra”, Luca V integra il genere “lo-fi” con quello della “trap” italiana.

Il risultato della canzone è un sound inusuale ed innovativo a tratti un testo che sembra essere uno schiaffo in faccia al romanticismo ma che in altri momenti oscilla tra il “sad” e l’ironico.

La canzone è stata prodotta e registrata negli AVZ Studios di Milano pochi giorni prima del Natale 2020 e sarà disponibile al pubblico a partire dal 14 gennaio 2021.

Testo di Luca V e musica con la partecipazione del producer e cantante Lorenzo Avanzi, il quale contribuisce alla canzone in diverse forme: realizzando la base della canzone, successivamente creando cori ed effettistica vocale ma anche in veste di videomaker per la Canvas video per Spotify, ossia della short-clip visibile durante l’ascolto della canzone sull’app mobile di Spotify.

È possibile trovare Sinatra di Luca V al seguente link hyperfollow, dal quale si può sia effettuare il pre-salvataggio della canzone su Spotify che anche ascoltarla su tutte le altre maggiori piattaforme di streaming musicale (non appena la traccia verrà rilasciata).

Il brano Sinatra anticipa l’uscita del successivo singolo: Casa Random, che verrà invece pubblicato nel mese successivo, febbraio 2021.

Casa Random darà inoltre il nome all’album di Luca V, in uscita verso il termine del 2021.

Per Luca V (pseudonimo di Luca Mercandino), Casa Random starebbe principalmente a significare “trovarsi” (avere) casa in disordine.

“Il disordine può essere nella mia abitazione fisica, o anche in quella intera, ossia quella mentale… quando mi chiudo nella ‘casa interna’ dei pensieri.

Giro in casa a random? Quello è quando mi ritrovo a girare in casa senza concludere niente o senza riuscire a prepararmi cena… oppure a lavare i piatti. Probabilmente ossessionato da qualche pensiero ma sicuramente senza riuscire a capirci più niente.

Che poi non è solo il camminare per casa, a volte è anche il rimanere fermo immobile, magari mezzo paralizzato dentro al letto. E nel frattempo la testa ‘parte via’, si fa un bel giro a “random”: senza bisogno o voglia di aggrapparsi a nessun salvagente razionale.

La canzone di Luca V parla di pensieri, di rimanere fermi in una situazione, chiusi in casa, di non capirci più niente.

Nella canzone la causa di ciò è l’amore a distanza, una tematica che sicuramente in molti hanno dovuto vivere e affrontare durante questo periodo storico difficile e a dir poco scombussolante.

Si preannuncia fin da subito un 2021 ricco di uscite per il cantante: Sinatra è in uscita il 14 di questo mese mentre per Casa Random non è ancora stata comunicata una data d’uscita ufficiale, Luca scrive soltanto “inizio febbraio 2021” e comunica che la base della canzone è in questo caso affidata al producer Giovanni Ghioldi, e che è stato ottenuto un sound moderno e pop mescolato tra l’analogico e il digitale.

Alla base digitale realizzata a computer, si unisce infatti sia la batteria di Elia Micheletto che anche il basso di Marilena Montarone, artisti che avevano già in precedenza collaborato con Luca V nella registrazione della canzone 80 Voglia.

Qui il link per andare alla pagina Spotify di Luca V, dove sarà possibile trovare tutte le canzoni appena saranno state pubblicate: https://open.spotify.com/artist/