Luca Vezil, dopo aver rotto con Valentina Ferragni, sembra aver finalmente ritrovato l’amore. Il conduttore di Are you the one?, infatti, è stato più volte paparazzato in compagnia di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Stiamo parlando di Virginia Stablum che nel corso del programma condotto da Maria De Filippi era corteggiatrice di Nicolò Brigante. Luca e Virginia non si sono mai mostrati insieme sui social ma più volte hanno mostrato gli stessi luoghi e i paparazzi li hanno beccati insieme a Bergamo.

Anche questa volta, la coppia ha fatto attenzione a non mostrarsi insieme ma i fan più attenti hanno subito notato i dettagli delle storie pubblicate sui propri canali social. Prima Luca e poi Virginia, infatti, hanno pubblicato una foto, fatta da un’altra persona, che li ritrae in un ristorante.

Insomma, dalla tovaglia e le posate alla location fino ai piatti sulla tavola, sembrano non esserci dubbi sul fatto che i due fossero insieme. Un’ulteriore conferma? Un’altra foto del dolce ordinato, ovviamente lo stesso.