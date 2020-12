Lucas Peracchi e Mercedesz Henger, relazione al capolinea? Parla lei

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger sono una coppia ormai da diversi anni. I due sono spesso finiti al centro del gossip, soprattutto dopo le dichiarazioni della madre della ragazza, Eva Henger, sulle presunte violenze subite da parte di Lucas. In queste ore, stanno circolando diverse voci su una probabile crisi tra i due.

LE VOCI SU MERCEDEZ HENGER E LUCAS PERACCHI – Secondo alcune fonti vicine ad Amedeo Venza, pare che Lucas Peracchie Mercedesz Henger si siano lasciati. Quest’ultimo, inoltre, avrebbe assicurato la veridicità delle fonti vicino alla coppia, i quali avrebbero confermato la rottura sentimentale nei giorni scorsi. Tuttavia, la notizia si è rivelata assolutamente falsa.

Mercedesz Henger è intervenuta per parlare di questa notizia. La ragazza ha dichiarato che queste voci circolate sul web sono false, anzi, lei in questo momento si troverebbe proprio assieme a Lucas Peracchi. Inoltre, la figlia di Eva Henger avrebbe svelato che queste fonti vicine ad Amedeo Venza non sarebbero poi così affidabili, mettendole a tacere una volta per tutte.

LA COPPIA STA BENE – A quanto pare, quindi, la coppia starebbe molto bene. I due, infatti, qualche tempo fa furono invitati da Barbara D’Urso, a Pomeriggio Cinque. Mercedesz e Lucas parteciparono per smentire alcune voci su lui e l’ex gieffina Selvaggia Roma.

Pare che Lucas avrebbe corteggiato Selvaggia, ma stando alle dichiarazioni dell’ex tronista le cose non starebbero proprio così. Secondo la coppia, proprio l’ex gieffina avrebbe contatatto Lucas per creare una sorta di gossip e aumentare la visibilità.