Lucas Perracchi e Mercedesz Henger si sono lasciati

E’ finita ufficialmente la storia d’amore tra Lucas Perracchi e Mercedesz Henger. C’erano già state delle indiscrezioni, attraverso le quali si era ipotizzato che i due fossero già in crisi da tempo. Ad oggi è arrivata in modo ufficiale la conferma.

LE PAROLE DI LUCAS PERRACCHI – Il personal trainer, Lucas Perracchi, ha sostenuto che tra di loro è ufficialmente finita, pubblicando delle storie su Instagram nelle quali rispondeva ai fan. E’ stato però anche piuttosto vago, dichiarando: “Non ne voglio più parlarne, perché non mi piace parlare di ‘ste cose. Non c’è una motivazione valida, purtroppo non si andava d’accordo. Tra me e Mercedesz è finita”.

LE PAROLE DI MERCEDESZ – Mercedesz ha preferito non parlare di quanto sta accadendo. Ha pubblicato una storia su Instagram nella quale si parla del suo segno zodiacale, il Leone. Attraverso quanto scritto sembrerebbe aver voluto mandare una frecciatina a Lucas, sostenendo che non si è sentita molto capita e affiancata in determinate situazioni. La rottura, insomma, non è avvenuta nel migliore dei modi.

EVA HENGER NON è INTERVENUTA NELLA QUESTIONE – Nel frattempo la mamma di Mercedesz, Eva Henger, non è intervenuta nella questione. La cosa appare abbastanza strana, in quanto in precedenza ha tentato di ostacolare la coppia, sostenendo che Lucas era stato anche più volte violento con la figlia. Queste dichiarazioni sono state sempre smentite dalla coppia. Tra le tante cose Eva aveva anche sostenuto che Lucas avesse plasmato psicologicamente sua figlia.

Le notizie di una presunta rottura erano circolate già a dicembre. All’epoca però nessuno dei due aveva né confermato, né smentito tali voci. Adesso, da qualche giorno è arrivata la conferma ufficiale: tra Mercedesz e Lucas è finita. Per vedere la storia di Mercedesz clicca qui.