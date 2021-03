Lucas Vazquez via dal Real a parametro zero, Napoli alla finestra: ma c’è anche l’Inter

Lucas Vazquez è pronto a lasciare il Real Madrid: è quanto emerge da alcune indiscrezioni provenienti dai media locali spagnoli. L’attaccante sarebbe ormai in rottura con la dirigenza dei blancos, ed ecco che le big d’Europa si fanno avanti per un professionista dai livelli altissimi.

In particolare, sarebbero Cristiano Giuntoli e la dirigenza nerazzurra ad affrontarsi in un vero e proprio un testa a testa per l’esterno spagnolo, dato che il suo futuro sembra ormai distante dalla capitale.

A riportarlo è Cadena Cope, che ha svelato gli interessamenti forti di Napoli, Inter, Milan e Juve. Il giocatore andrà a fine anno in scadenza di contratto, infatti, Vazquez non ha accettato le proposte arrivate dal Real per il rinnovo e si sta guardando in giro.

Il suo approdo in Italia, dunque, potrebbe giovare sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista economico, dato che la maggior parte dei club italiani attualmente non sembrano disposti a voler spendere cifre da capogiro.

Le offerte di Napoli e Milan sono già arrivate, ma anche altri club sono pronti a tuffarsi sull’affare, come il Leeds in Premier League. Vazquez, classe 1991, ha messo insieme 19 presenze e 2 gol nell’ultima Liga.