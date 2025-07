Lucca al Napoli è fatta: ecco come si collocherà nella squadra di Antonio Conte

Il Napoli è in chiusura per Lorenzo Lucca, con il giocatore che è risultato decisivo nella scelta di trasferirsi nel capoluogo campano. L’Udinese incasserà circa 35 milioni di euro

Trattativa definita

Ormai manca solo la firma ma, a quanto pare, il Napoli ha acquistato Lorenzo Lucca per circa 35 milioni di euro. Una trattativa complicata e che ha rischiato anche di saltare, ma con i rapporti tra le due squadre che sono riusciti a portare il tutto in chiusura.

Lorenzo Lucca sarà, dunque, un giocatore del Napoli. Questa trattativa si è velocizzata con l’interesse dell’Atalanta, che ha messo parecchia fretta ai partenopei. Una trattativa che quasi totalmente chiude all’approdo di Darwin Nunez in azzurro. A meno che Lukaku non saluti, cosa altamente improbabile, l’uruguayano non arriverà a Napoli.

Come potrebbe giocare con Conte

Lorenzo Lucca è una punta stile Romelu Lukaku: fisico, propensione all’aiuto verso i compagni e buon colpo di testa. Un profilo che sembrerebbe essere quello adatto per fare da sostituto al gigante belga, ma attenzione perché Conte potrebbe stupire. L’arrivo anche di De Bruyne potrebbe portare molto più estro tra le fila partenopee e far cercare un cambio di formazione a Conte.

Per ora, quasi sicuramente, si giocherà ancora con il 4-3-3 visto anche l’innesto di Lang. Lucca giocherebbe, all’occorrenza, da sostituto di Romelu Lukaku. La possibilità di vederli giocare insieme appare remota e potrebbe accadere solo a partita in corso o con un cambio modulo sul 3-5-2. Formazione già usata in passato dal tecnico salentino quando allenava la Juventus.