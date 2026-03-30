Lucca dovrà cercare una sistemazione in estate: problema per il Napoli in vista

Il Bologna torna a interessarsi a Lorenzo Lucca in vista della prossima sessione estiva di mercato. L’attaccante italiano, infatti, potrebbe lasciare il Napoli dopo una sola stagione, complice un rendimento che non ha pienamente soddisfatto le aspettative della società partenopea e il difficile riscatto da parte del Nottingham Forest.

Arrivato nell’estate del 2025 dall’Udinese per circa 30 milioni di euro, Lucca non è riuscito a imporsi come punto di riferimento offensivo. Attualmente è in prestito al Nottingham Forest, dove sta facendo esperienza in Premier League, ma il club inglese non sembra intenzionato a riscattarlo.

L’opzione di acquisto fissata a 40 milioni appare infatti troppo elevata rispetto al rendimento offerto dal centravanti. Di conseguenza, al termine della stagione 2025/26, il giocatore è destinato a rientrare a Napoli, dove però difficilmente troverà spazio, soprattutto se Antonio Conte resterà alla guida tecnica.

Proprio in questo scenario, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si inserisce il Bologna, che già in passato aveva seguito con attenzione Lucca. I rossoblù avevano valutato il suo profilo sia prima del trasferimento all’Ajax sia durante la scorsa sessione invernale, senza però affondare il colpo. L’interesse, tuttavia, non è mai svanito del tutto.

Il Napoli, dal canto suo, è disposto ad ascoltare offerte. Il valore del cartellino si è ridotto rispetto all’investimento iniziale e potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Una cessione permetterebbe al club di alleggerire i costi e reinvestire su nuovi profili offensivi.