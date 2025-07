Lucca, indizi di mercato: Conte e quel messaggio a Manna

Lorenzo Lucca si avvicina, sempre più, al vestire la maglia del Napoli. Il calciatore dell’Udinese vuole trasferirsi in azzurro, con Antonio Conte che lo vorrebbe far diventare il sostituto di Romelu Lukaku, con la possibilità di strappargli la titolarità

Il messaggio di Antonio Conte a Giovanni Manna

Che Lorenzo Lucca piaccia, e non poco, ad Antonio Conte non è un segreto. Il giocatore ex Pisa ed Ajax, attualmente in forza all’Udinese, sta vivendo un inizio di calciomercato incredibile, con i partenopei che guidano la corsa per poterlo prendere. Il giocatore sembra interessato alle avances partenopee, specialmente perché vuole fare il salto di qualità, e ad aprire definitivamente alla chiusura della trattativa ci sarebbe un messaggio che Antonio Conte avrebbe inviato a Giovanni Manna.

“Grande calciatore e sono convinto possa migliorare ancora”. Così Antonio Conte ha definito Lorenzo Lucca, che a 24 anni sembra aver finalmente raggiunto quella soglia per tentare un approccio con un top club. Il Napoli ambisce a diventarlo in Europa e a rimanerlo in Italia e di certo l’acquisto di Lorenzo Lucca certificherebbe ciò.

Trattativa da definire

Intanto, i friulani hanno alzato il prezzo di cartellino per il proprio giocatore. Complice la concorrenza sfrenata e sregolata, l’Udinese ha chiesto 40 milioni di euro, compresi bonus, per liberare Lorenzo Lucca. Una trattativa che, al momento, sembra difficile ma che potrebbe sbloccarsi nel caso in cui Giacomo Raspadori dovesse salutare il capoluogo campano per una cifra simile.