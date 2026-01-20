Lucca scaricato da Conte: “Ho un solo attaccante”

Antonio Conte non gira intorno al problema. Alla vigilia della partita di Champions League contro il Copenaghen, che ci sarà stasera, l’allenatore del Napoli ha parlato della situazione offensiva della squadra e le sue parole sono state piuttosto nette riguardo la situazione Lucca

Addio ormai ad un passo

Che Lorenzo Lucca sia vicinissimo all’addio al Napoli è cosa ormai risaputa, specialmente perché è questione di giorni prima che possa andar via dal capoluogo partenopeo. Se ci sarà anche un ritorno non è ancora dato saperlo, visto che per ora si sta parlando di prestiti per evitare al Napoli immediate minusvalenze.

Il calciatore non ha convinto minimamente in campo, con Antonio Conte scontento della situazione. Il tecnico salentino non sembra aver mai gradito l’arrivo di Lucca, tanto che in conferenza stampa ieri ha parlato della situazione offensiva della sua squadra.

Le parole di Antonio Conte lasciano poco spazio alla fantasia

Parlando degli attaccanti a disposizione, Conte ha spiegato che per lui la cosa più importante è segnare, indipendentemente da chi faccia gol. “L’importante è fare gol poi se segna un attaccante o un altro giocatore conta poco”. Subito dopo, però, ha aggiunto una frase che non è passata inosservata: “Io uno ne ho di attaccante”, riferendosi chiaramente a Hojlund. Lucca è vicinissimo a dire addio, dunque, e sarà difficile rivederlo in maglia azzurra.