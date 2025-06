Lucca verso Napoli: manca solo l’accordo tra club

Il secondo anno di Antonio Conte a Napoli si preannuncia ricco di novità e scommesse, soprattutto sul fronte offensivo. Il nome nuovo per rinforzare il reparto avanzato è Lorenzo Lucca, attaccante di proprietà dell’Udinese, che ha già manifestato il suo entusiasmo nei confronti della destinazione partenopea. Ora manca soltanto l’intesa economica tra le società, ma i presupposti per chiudere l’operazione ci sono tutti

Il sì del giocatore

Lorenzo Lucca ha dato l’ok al trasferimento al Napoli. Classe 2000, fisico imponente (circa 200 cm di altezza), fiuto per il gol e buon colpo di testa: caratteristiche ideali per completare il pacchetto offensivo voluto da Conte, già pronto a valorizzarlo come vice-Lukaku. Il giocatore sembra perfettamente in sintonia con il progetto tecnico e punta alla Champions League, traguardo che condiziona nettamente la sua scelta.

La trattativa: numeri e dettagli

L’Udinese, proprietaria del suo cartellino, avrebbe fissato il prezzo intorno ai 25 milioni, cifra che tuttavia potrebbe scendere leggermente in favore dell’intesa. Dall’altro lato, il Napoli sarebbe disposto ad offrire circa 17 milioni per portare Lucca alla corte di Conte, con diversi incontri operativi già calendariati nella prossima settimana. Con l’input strategico di Conte e la spinta della dirigenza (in particolare di Manna), l’operazione viaggia spedita.

Perché Conte punta su Lucca

Conte vuole un’alternativa a Lukaku in vista di una stagione intensa dove il Napoli giocherà su più fronti. Lucca, con la sua fisicità e versatilità, rappresenta un profilo perfetto per interpretare quel ruolo di supporto. Inoltre, al netto delle piste estere e degli interessamenti nazionali, il Napoli sembra essersi messo nettamente avanti nella corsa, con una proposta già formale e gradita al calciatore.

Prossimi passi

La parola passa ora ai dirigenti: i colloqui tra Napoli e Udinese decideranno il destino del bomber friulano. Se l’intesa tra i club verrà raggiunta, Lucca firmerà con il Napoli e diventerà il settimo innesto azzurro per il mercato estivo, andando a completare un reparto già qualificato in chiave europea.

Il Napoli di Conte, al secondo anno, continua a puntare su giocatori giovani e di prospettiva per costruire una rosa profilata e competitiva su tutti i fronti. Con Lucca, s’incunea un centravanti duttile che potrebbe aggiungere un’arma importante all’arsenale offensivo. Staremo a vedere: ma l’accelerazione sulla trattativa è un segnale chiaro. Il futuro azzurro di Lucca è sempre più vicino.