Lucca vuole rimanere a Napoli: la promessa a Conte

Nel turbolento scenario di mercato che sta attraversando il Napoli, una delle storie più interessanti riguarda senza dubbio Lorenzo Lucca. L’attaccante, arrivato nella scorsa estate dagli ordini dell’Udinese con grandi aspettative, ha ribadito con chiarezza che la sua volontà non è quella di lasciare la città partenopea nel prossimo mercato di gennaio

Lucca delude e non poco

Nonostante le difficoltà di rendimento e lo scarso spazio trovato sotto la gestione di Antonio Conte – situazione aggravata dal ritorno in gruppo di Romelu Lukaku e dalle rotazioni ridotte in attacco – Lucca ha scelto di restare concentrato sul progetto Napoli. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, l’attaccante avrebbe fatto una promessa chiara al tecnico e all’intero ambiente: lavorerà duramente per conquistare il suo spazio e dimostrare il valore che lo ha portato a vestire l’azzurro con entusiasmo.

Ai margini delle voci di mercato che lo vedevano accostato a varie pretendenti, con Milan e Roma fra le squadre interessate, sembra emergere nelle ultime ore proprio la volontà di Lucca di non farsi trascinare dalle sirene d’addio. Già nei giorni scorsi il suo entourage aveva confermato l’intenzione di esplorare possibili soluzioni, ma con la chiara prospettiva di restare a Napoli almeno fino alla fine della stagione.

Situazione chiara

La scelta del classe 2000 non è solo un gesto professionale: riflette anche una certa fiducia nei confronti di Conte e dell’ambiente, nonché la ferma convinzione che con pazienza e lavoro può crescere nel ruolo che il tecnico gli chiede. Il Napoli, da parte sua, valuterà tutte le opzioni possibili a gennaio – il nome di Loftus Cheek del Milan è circolato come possibile pedina di scambio – ma per ora l’idea di cedere Lucca sembra lontana.