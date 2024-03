Luciano Spalletti, prima dell’Italia il rifiuto ad un contratto milionario dall’Arabia Saudita?

Con la vittoria dello Scudetto Luciano Spalletti è entrato per sempre nel cuore dei tifosi napoletani. Nonostante l’addio, non mancano le manifestazioni d’affetto del mister toscano, il quale si è tatuato per sempre il club azzurro sulla sua pelle.

Anche per questo motivo ha deciso di allenare la Nazionale italiana e non un altro club italiano. Spalletti ha infatti dichiarato che dopo la vittoria dello Scudetto non affronterà più gli azzurri da avversario.

LUCIANO SPALLETTI, PRIMA DELL’ITALIA HA RIFIUTATO UN’OFFERTA MILIONARIA DALL’ARABIA SAUDITA?

Prima di accettare la Nazionale, Spalletti avrebbe rifiutato una importante offerta dall’Arabia Saudita, i quali avrebbero offerto al neo campione d’Italia un contratto faraonico da 15-20 milioni di euro a stagione. Il motivo del suo rifiuto, probabilmente, era legato alla sua sfera familiare e alla sua volontà di non allontanarsi dalla famiglia dopo anni già passati a Napoli.