Luciano Spalletti vuole alla Juventus un suo ex pupillo del Napoli

Dall’arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus sono iniziate a intensificarsi le voci riguardanti a possibili acquisti dei suoi ex giocatori del Napoli. Uno dei nomi più caldi è sempre stato quello di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è uno dei profili maggiormente apprezzati dal tecnico toscano, che lo ha valorizzato durante la sua esperienza in azzurro trasformandolo in un punto di riferimento della squadra campione d’Italia e in uno dei migliori registi del panorama europeo.

Ora Spalletti, approdato alla guida della Juventus, vorrebbe nuovamente affidarsi al numero 68 azzurro per costruire il centrocampo bianconero. Secondo le ultime indiscrezioni, tra le ipotesi allo studio ci sarebbe anche uno scambio con Federico Gatti, difensore che piace invece a Massimiliano Allegri e che potrebbe rappresentare un rinforzo gradito per il reparto arretrato del Napoli.

A rilanciare questa suggestione è il giornalista Enzo Bucchioni sulle colonne di TuttoMercatoWeb.com, secondo cui il neo arrivato direttore generale della Juventus, Giovanni Carnevali, starebbe lavorando con discrezione per alleggerire il monte ingaggi e sistemare i conti del club, preparando diverse operazioni in uscita che coinvolgerebbero anche giocatori come Fabio Miretti, Juan Cabal e altri elementi della rosa.

Bucchioni sottolinea inoltre che, durante i recenti incontri tra Carnevali e Spalletti in Versilia, sarebbero stati definiti gli obiettivi prioritari del mercato bianconero. Oltre ai ruoli da rinforzare, sarebbero stati individuati anche i calciatori ritenuti ideali per il nuovo progetto tecnico.

Tra questi spicca proprio Lobotka, considerato una richiesta precisa dell’allenatore. L’eventuale inserimento di Gatti nella trattativa potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa per entrambe le società, visto il gradimento del difensore da parte di Allegri. Al momento, tuttavia, si tratta soltanto di un’ipotesi di mercato destinata a essere valutata nelle prossime settimane.