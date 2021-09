Lucifer in paradiso tra le braccia di Meaghan: spopolano sul web le foto di Tom Ellis in attesa del finale della stagione numero sei

Presto su Netflix la sesta e ultima stagione di Lucifer. Tom Ellis spera che il mix di sentimento e razionalità che gli sceneggiatori hanno pensato per la stagione finale piaccia ai fan e non li faccia rimanere troppo delusi dalla fine di quest'avventura.

Il prossimo 10 settembre andrà in onda sulla piattaforma Netflix la sesta stagione di Lucifer. Una notizia che renderà felici i tanti fan della serie che vede Tom Ellis nelle vesti dell’angelo che annoiato di governare sugli inferi è arrivato a Los Angeles dove aiuta la detective Decker a risolvere intricati delitti. Una felicità che però appena dopo la messa in onda si trasformerà in una immane delusione considerato che al momento Netflix non ha dato alcuna notizia circa una stagione numero sette.

L’attore americano ha sempre dichiarato l’assoluto amore per il personaggio di Lucifer Morningstar e che la voce della fine di questa avventura abbia per lui un sapore agrodolce. Nonostante ciò Tom spera che i fan possano apprezzare gli ultimi dieci episodi e che “possano emozionarsi a tal punto da finire tutti i fazzolettini a loro disposizione“.

La storia con la bella e tormentata detective Decker finalmente arriverà a conclusione, ma quali saranno le vere intenzioni di Lucifer con lei? L’angelo nelle ultime battute della stagione cinque era riuscito finalmente a dichiararle il suo amore ma come reagirà Chloe a tutto ciò?

Intanto però Tom Ellis sembra non passarsela malissimo coccolato dall’affetto della moglie Meaghan Oppenheimer. Le foto uscite in questi giorni della coppia li vedono insieme più uniti che mai sempre insieme ai figli di lui avuti dal precedente matrimonio e una lunga convivenza.

Ellis infatti sarebbe al suo secondo matrimonio con la biondissima Meaghan. In passato l’attore è stato sposato dal 2006 al 2013 con la collega Tamzin Outhwaite con la quale ha avuto due figli. Dopo di lei aveva avuto una lunga relazione con Estelle Morgan, finita prima del 2019 e con la quale aveva concepito un altro figlio.