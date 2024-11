Lucilla Agosti, è lei la Talpa?

Una sola è la domanda che affligge gli spettatori del programma condotto da Diletta Leotta su Canale 5: chi è la Talpa?

Per diverso tempo, i seguaci del reality hanno puntato tutto su Elisa Di Francisca. Dopo la sua recente eliminazione, le ipotesi fatte sul suo conto si sono rivelate fallimentari.

A questo punto, sui social sono state formulate nuove supposizioni. Molti hanno ripercorso punto per punto quanto è accaduto nelle puntate andate in onda e sono giunti ad una conclusione: la Talpa è Lucilla Agosti.

Sono diversi i dati che sembrano ricondurre a lei. Tra questi, gli indizi forniti nel corso del tempo. Il primo recita “Le Amate”; le lettere maiuscole coincidono con le iniziali del nome di Lucilla. Nel secondo, invece, c’è scritto: “La Talpa vi propone un armistizio”, con riferimento, molto probabilmente, all’atto di resa incondizionata dell’Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. L’accordo con gli Alleati fu reso pubblico l’8 Settembre 1943, giorno e mese di nascita della conduttrice. Per gli spettatori, tutto riporta alla Agosti.

Non è finita qui. Dopo la fine dell’ultima puntata, i conduttori hanno deciso di mandare in onda un‘anticipazione di quanto accadrà nella prossima. In una delle scene, Lucilla sviene. Secondo molti spettatori, non si tratterebbe che di una finzione messa in scena dalla “traditrice” per rallentare l’andamento del gioco e per allontanare i possibili sospetti formulati sulla sua persona. Secondo altri, nonostante siano pochi i secondi ad essere stati mostrati, la conduttrice radiofonica non starebbe fingendo. Apparentemente, anzi, sembrerebbe realmente sofferente. Le opinioni, dunque, su chi sia veramente la Talpa sono discordanti e tendenti ad orientamenti differenti. L’unico modo per chiarire qualsiasi perplessità è aspettare cosa avverrà nelle prossime puntate.