Lucumì, anche l’Inter lo vuole: sfida con l’Atletico

Diego Simeone dà priorità assoluta all’arrivo di un nuovo difensore per il suo quadro difensivo. L’Atletico de Madrid sta definendo il piano d’azione per soddisfare le aspettative del suo allenatore durante la prossima finestra di trasferimenti estivi, superando l’Inter per provare a prendere Lucumì

Attraverso la gestione di Andrea Berta, il suo direttore sportivo, si spera che l’Atletico Madrid possa fare un passo avanti per la prossima sessione estiva. Senza dubbio, una finestra di trasferimento che si preannuncia decisiva come segnale di partenza per la necessaria ricostruzione della squadra.

A questo proposito, una delle richieste del tecnico Diego Pablo Simeone è legata all’acquisizione di un nuovo tassello per la retroguardia. La linea arretrata, infatti, si sta rivelando un vero e proprio grattacapo per il tattico argentino, che sta tenendo sotto controllo l’impatto di Jhon Lucumí.

Numerosi ostacoli per Jhon Lucumí

Secondo quanto riportato dal quotidiano As, il Metropolitano è ancora in corsa per un giocatore che ha avuto un rendimento eccellente con il Bologna. Una squadra a cui rimane legato fino al 2026, mentre la stessa fonte indica che il suo prezzo di vendita, che sarà trattabile, si aggira sui 25 milioni di euro.

Per il centravanti rossoblù ci sono anche tre estimatori di alto livello per lo scudetto: Inter, Juventus e Milan. E che dire dell’allettante offerta del Manchester United per portare il colombiano in Premier League. In altre parole, l’Atleti dovrà attivare al più presto per ingaggiare Lucumí. L’Inter resta alla porta, avendo anche un corsia preferenziale con i felsinei.