Lucy Boynton interpreterà la regina Maria Antonietta in un biopic sulla vita di Joseph Boulogne Chevalier de Saint-George, soprannominato il “Mozart nero“.

Come riporta Deadline, l’attrice sarà la regina Maria Antonietta nel biopic Chevalier, diretto da Stephen Williams. Il film sarà prodotto da Searchlight.

Nel cast, accanto a Lucy Boynton, vi sarà Kelvin Harrison Jr. nei panni del protagonista, Joseph Boulogne Chevalier.

Qualche informazione in più su Chevalier che vedrà Lucy Boynton e Kelvin Harrison Jr. recitare insieme:

“Nato nel 1745 nei Caraibi Francesi, Chevalier era il figlio illegittimo di una schiava africana e del proprietario terriero francese Guillaume-Pierre Tavernier de Boullogne. Chevalier riuscì a raggiungere vette improbabili nella società francese, grazie al suo talento come violinista e compositore e come campione di scherma. Tuttavia una sfortunata storia d’amore con una nobildonna francese e un litigio con Maria Antonietta e la sua corte portarono Chevalier alla rovina”.

Lucy Boynton è un’attrice britannica che deve il successo internazionale alla pellicola Bohemian Rhapsody di Bryan Singer. In seguito al successo del film, l’attrice ha preso parte a progetti interessanti sia al cinema sia in televisione. Recentemente Lucy Boynton ha recitato nel film Locked Down di Doug Liman, con Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor. Invece, in televisione, l’attrice è apparsa nelle serie The Politician di Ryan Murphy e Modern Love di John Carney.

Kelvin Harrison Jr. ha esordito con un piccolo ruolo nella piccola 12 anni schiavo di Steve McQueen nel 2013. In seguito ha ottenuto maggior riconoscimento grazie al film horror psicologico It Comes at Night . Tuttavia l’attore si è distinto nel 2019 per i suoi ruoli nei film drammatici Luce di Julius Onah e Waves di Trey Edward Shults. Recentemente ha preso parte all’acclamato film Il processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin.