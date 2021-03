Lucy Hale: l’attrice reciterà nella serie crime “Ragdoll” del canale AMC

Lucy Hale ha ottenuto un nuovo ruolo televisivo.

L’attrice, conosciuta principalmente per aver preso parte a numerose serie televisive tra cui spicca Pretty Little Liars, reciterà in Ragdoll.

Si tratta di una serie crime per il canale via cavo statunitense AMC.

La rivista Variety conferma che la Hale avrà un ruolo da protagonista nel progetto.

Ragdoll è basata sul romanzo di Daniel Cole. Verrà prodotta da Sid Gentle Films, la casa di produzione britannica dietro al successo della serie Killing Eve.

Il romanzo sarà adattato per la televisione da Freddy Syborn e sarà costituito da sei episodi.

Ulteriori dettagli sul nuovo progetto con Lucy Hale:

Ragdoll si concentra sugli omicidi di sei persone che sono state ritrovate smembrate e cucite insieme per formare un corpo grottesco, chiamato appunto ragdoll, ovvero bambola di pezza. La squadra composta da Nathan Rose, Emily Baxter e Lake Edmunds si occuperà di condurre le indagini. Il killer si prende gioco della polizia inviando loro una lista delle sue prossime vittime tra cui spicca il nome di Nathan Rose. La polizia dovrà attivarsi nel cercare di catturare il killer prima che colpisca ancora, senza però creare un caos mediatico.

Lucy Hale interpreterà Lake Edmunds.

Le riprese inizieranno in primavera e si pensa che la serie possa debuttare entro la fine del 2021.

Ragdoll verrà trasmessa su AMC negli Stati Uniti e Alibi nel Regno Unito.

La serie verrà prodotta da Sally Woodward Gentle e Lee Morris per la Sid Gentle Films Ltd, una delle case di produzioni indipendenti in cui ha investito BBC Studios. Dan McDermott e Kristin Jones saranno i produttori esecutivi per AMC mentre Philippa Collie Cousins di UKTV sarà la produttrice esecutiva per Alibi. Anche Lizzie Rusbridger produrrà la serie.

Recentemente Lucy Hale ha preso parte allo spin-off di Riverdale, Katy Keene per il canale The CW. La serie è stata cancellata a luglio 2020 dopo una sola stagione.

Potremo però vedere l’attrice nella commedia romantica The Hating Game, basata sul libro di Sally Thorne, che uscirà prossimamente.