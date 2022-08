Ludovica Frasca, crisi con il marito? Le segnalazioni

Ludovica Frasca, ex velina di Striscia La Notizia, starebbe attraversando un momento di crisi con il marito Frank Faricy. Vediamo cosa è successo e le segnalazioni su questa coppia.

Matrimonio lampo

A marzo del 2021, la showgirl annunciò le imminenti nozze con l’imprenditore londinese. La loro love story era iniziata solo da un anno ma l’amore così forte e la passione hanno portato i due a fare il grande il passo. Tre settimane dopo, la coppia si è sposata in Florida con rito civile e in totale sicurezza essendo in piena ondata Covid.

Il matrimonio fu organizzato talmente in fretta da non concedere agli sposi nemmeno il tempo di acquistare le fedi. “I nostri anelli sono temporanei e li abbiamo costruiti a casa” sottolineò la donna sui social. Insomma, un matrimonio singolare e molto diverso rispetto agli altri. Cosa è successo? A distanza di un anno le cose sembrerebbero essere cambiate.

Crisi tra Ludovica e Frank?

The Pipol Gossip ha spiegato cosa potrebbe essere accaduto nel corso di questi mesi. Il portale ha sottolineato che l’ex velina si è trasferita a Milano ormai da mesi ma di suo marito non c’è alcuna traccia. Stando agli amici stretti di Ludovica, tra i due ci sarebbe una profonda crisi, una vera rottura.

Un altro dettaglio è la totale mancanza dell’anello. Secondo The Pipol Gossip la donna avrebbe la testa occupata solo dalla sua carriera nel cinema e in tv. Insomma, le premesse non sono di certo buone pertanto si allontana anche l’idea di celebrare un eventuale matrimonio in Europa.