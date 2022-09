Ludovica Frasca, ha un nuovo amore: chi è il suo nuovo fidanzato?

Dopo la fine del suo matrimonio con Frank Faricy, Ludovica Frasca sembra aver voltato pagina. Da quanto emerso sui social, poi confermato dalla stessa ex velina, la donna ha già voltato pagina da tempo.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Frasca avrebbe un nuovo fidanzato. Il fortunato sarebbe Adam Sigal, un regista di fama internazionale. A non lasciare alcun dubbio circa le ultime voci di corridoio, ci hanno pensato proprio Ludovica e il suo nuovo fidanzato.

NUOVO FIDANZATO – In occasione del suo 40esimo compleanno, Adam ha colto l’occasione per ufficializzare la sua relazione con l’ex velina. Il regista ha infatti condiviso una foto in compagnia di Ludovica Frasca, scrivendo come didascalia:

“Cavolo… 39 è stato un anno strano. Alcuni dei punti più alti e bassi della mia vita. Ma ora è finita e ho 40 anni. 40! Mi sento ancora un bambino, e per fortuna ho ancora una bella e lussuosa testa di capelli. E posso dire che come potete vedere da questa foto, sono proprio dove voglio essere”.

Non si è fatto attendere il commento della donna. Sotto la tenera foto, Ludovica Frasca ha così scritto: “Buon quarantesimo compleanno bellissimo uomo. Sei più che incredibile, addirittura più incredibile di Roma”.