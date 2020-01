Ludovica Pagani dichiara di aver avuto un flirt con Federico di Benji & Fede

Ludovica Pagani, modella e giornalista sportiva, è stata intervistata nel programma Casa Chi che andrà in onda il 30 gennaio. La ragazza ha fatto una dichiarazione che mette in luce nuovamente il rapporto tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto, vediamo meglio nel dettaglio.

LUDOVICA PAGANI E IL FLIRT CON FEDERICO – Chiamata a commentare le ultime vicende del Grande Fratello Vip, la ragazza ha fatto una rivelazione sul suo rapporto con Federico Rossi, del duo Benji & Fede. La modella ha svelato di aver avuto un flirt con il cantante seppur prima di fidanzarsi con l’ex madre natura Paola Di Benedetto. In molti nello studio hanno provato ad estorcere più dettagli su questa news ma la giornalista sportiva è sembrata molto sicura di sé. “Storia d’amore è un parolone. Quanto ci siamo frequentati? Più o meno due mesi” ha raccontato la Pagani. “Si parla di due anni fa, prima che io mi fidanzassi. Perché è finita questa relazione? Perché io non provavo più le stesse cose. Siccome per me il rispetto è sacro, ho preferito chiudere” ha specificato la modella. Pare quindi che Federico non abbia affatto tradito Paola poiché la loro storia d’amore non esisteva all’epoca.

LE PAROLE DI FEDERICO ROSSI PER PAOLA – Chiusa all’interno della casa, più volte la gieffina ha avuto momenti di sconforto a causa della mancanza di famiglia e fidanzato. Per alleviare la nostalgia di casa Federico ha pubblicato un dolcissimo post su Instagram: “Devi sapere che ti seguo sempre e mi faccio anche delle gran risate! Non pensare mai per nulla al mondo che io possa non essere orgoglioso di te, mai mai. Lo sono, tremendamente. Sei fortissima, ti aspetto che qua non è lo stesso senza te”.