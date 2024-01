Ludovica Valli, assente al compleanno della sorella Beatrice: scoppia il caos

A non sfuggire all’attenzione del popolo dei social è stata l’assenza di Ludovica Valli alla festa di compleanno di Beatrice Valli, sua sorella. Davanti al caos scoppiato sul web, l’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di intervenire pubblicamente per difendersi dai recenti attacchi.

ASSENTE ALLA FESTA DELLA SORELLA – Sempre molto attiva sui social, Beatrice ha deciso di condividere il suo compleanno con i suoi numerosi follower. Nella giornata di domenica 14 gennaio, infatti, l’influencer ha spento 29 candeline, festeggiando l’evento con i suoi cari. Ad essere presente è stata anche Eleonora, la sorella dell’ex tronista. Assente l’altra sorella, Ludovica.

Di recente è stata proprio Beatrice a parlare del suo rapporto con le sorelle, non nascondendo di essere molto legata ad Eleonora. Riguardo a Ludovica, invece, l’ex volto di Uomini e Donne ha rassicurato i fan, spiegando che tra loro due non è accaduto nulla, solo che è meno presente nella sua vita.

Nonostante la spiegazione dell’influencer, Ludovica è stata duramente attaccata dagli hater per non aver presenziato alla festa delle sorelle. Stanca di tutte queste critiche, la ragazza ha sbottato sui social, spiegando che:

“Mia madre la vedo ogni settimana, mia nonna ogni volta che rientriamo a Reggio Emilia…E se vogliamo dirla tutta per tutte le feste di Natale era con me la mia mamma, sono l’unica che l’ha vista. Perché? Cose nostre personali. Meglio non dire altro. Perché parlate se non sapete nulla? Ieri sera abbiamo trovato traffico e siamo arrivati tardi a casa, i bambini a chi li lasciavo? Allo spirito santo? Dopo due giorni via li porti ad una festa fino a tardi che già siamo arrivati a Milano tardi? Solo perché non ero a una festa di compleanno cosa significa?

Io non vivo di apparenza. Non l’ho mai fatto. A me non me ne frega proprio nulla. Se vivessi di apparenza ero là in prima fila forse. Per gli auguri a mia sorella o “festeggiarla” esiste anche altro. Squallido che “vivete” di queste cose. Giusto, continuate a vivere nel mondo delle favole. Per fortuna la maggior parte delle persone che mi seguono sanno chi e come sono. Tu vieni qui a scrivermi con un profilo fake, pensa un po’. Buona giornata a te e a tutti quei profili fake che ti rispondono pure”.

Ha poi aggiunto: “Il 90% delle volte non so nemmeno io quando si vedono le mie sorelle, lo scopro tramite due storie di Instagram proprio come voi. Proprio perché, come ha detto Beatrice, “loro sono più legate”. Quindi io la maggior parte delle volte non so proprio niente di ciò che fanno/organizzano loro. Questa è la verità. Devo continuare a parlare? Del compleanno l’ho saputo la settimana prima, certamente…Ma il weekend lo abbiamo rimandato tre volte perché avevamo Otto che stava male. Quindi amen, Magari se fossi invitata dalle mie sorelle per il piacere di esser invitata e non perché “si sentono obbligate per immagine” avrei forse fatto i salti mortali per esserci. Non sono andata alla festa di compleanno di mia sorella, e allora? Disturba a qualcuno di voi questo? Per quale motivo? Vi sto dando fastidio? A me non sembra proprio, anzi. E con questo chiudo”.