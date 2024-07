Ludovica Valli, contro alcuni suoi colleghi: “Che bisogno c’è di voler ingannare le persone?”

Anche Ludovica Valli nelle ultime ore si è scagliata contro gli influencer che preferiscono farsi le vacanze attraverso le collaborazioni anziché pagarsele di tasca proprio. Attraverso le sue storie di Instagram, l’ex volto di Uomini e Donne si è lasciata andare in un lungo sfogo che è divenuto virale.

“Che bisogno c’è di voler ingannare le persone?” – Questa estate 2024 è davvero rovente e ricca di polemiche per i volti noti dei social. Il popolo del web, infatti, si è stancato di vedere la vita di lusso che conducono gli influencer, molto spesso grazie alle sponsorizzazioni.

Dopo l’inchiesta di Selvaggia Lucarelli e le ultime mosse social da parte di Giorgia Soleri, a scagliarsi contro questa categoria di influencer è stata anche Ludovica Valli. L’ex tronista ha deciso di lasciarsi andare ad un lungo sfogo nelle sue IG Stories, scagliandosi contro quei colleghi che nascondono le sponsorizzazioni che fanno sui social, senza nemmeno utilizzare i dovuti tag e simboli.

Come riportato da IsaeChia, la donna si è così scagliata sui social:

“Questa cosa del nostro lavoro mi fa molto ridere, allo stesso tempo mi fa tristezza… persone che fanno finta che non sia una ADV per far “credere” alla gente che è un prodotto comprato da loro per volontà ed addirittura per necessità. Poi però dopo qualche giorno sono costretti per forza di cose (perché così oggi sono le regole, e per fortuna, dovrebbero vare più leggi a parer mio riguardi, con tutto lo schifo che sto vedendo in questi ultimi mesi). Comunque dopo qualche giorno che fingono che il prodotto non sia un adv, facendolo costantemente vedere (volendo così prendere in giro palesemente le persone che li seguono) nel giorno stabilito della pubblicazione sono però costretti a mettere AD perché sono ovviamente contenuti di una collaborazione in atto”.

Ha poi aggiunto:

“Ma che bisogno c’è di voler ingannare le persone? Cioè pensate che siano tutti così stupidi? Perché non dire che sono collaborazioni? Ben venga poi se voi utilizzate quel prodotto per davvero! Però almeno specificate che siete pagati e che si tratta di una collaborazione, magari prima manco ci pensavate ad usare quel prodotto o accessorio. Io amo il mio lavoro ma sono la prima a riconoscere che oggi come oggi le persone e la gente che ci segue non ci vedono male per quello che facciamo, è proprio per questi soggetti che fanno questo lavoro solo per GUADAGNARE o arrivare chissà dove. Che poi davvero pensate di essere migliori se siete più conosciuti di altri? O se avete due soldi in più di qualcun altro? Stupida io che allora che ho sempre pensato e penso tutt’ora che sentirsi migliori significasse e significa essere delle brave e belle persone dentro… senza doverlo mostrare o dimostrare a qualcuno, tantomeno attraverso cose materiali e soldi”.

Nel concludere il suo discorso, la Valli ci ha tenuto a sottolineare la sua serietà nel fare questo lavoro. Ovviamente la donna ha tenuto a puntualizzare che di errori ne avrà potuto commettere, ma dovuti alla giovane età:

“Ed ecco perché poi io preferisco rinunciare a gran parte del mio lavoro… ed ecco perché preferisco mostrarvi più la mia vita che altro. Non sono perfetta e non voglio essere perfetta, la perfezione mi annoierebbe anche… però so sicuramente che persona sono sempre stata”.