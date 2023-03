Ludovica Valli, critiche per le foto intime di sua figlia Anastasia: lei cancella tutto

Ludovica Valli ha pubblicato delle foto sui social di sua figlia Anastasia ma ha dovuto cancellare tutto per le critiche dei follower

Ludovica Valli è finita al centro della polemica per delle foto intime di sua figlia Anastasia pubblicate sui social. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha deciso di condividere alcuni momenti della giornata in occasione del secondo compleanno della piccola, tuttavia non sono proprio piaciute a tutti le foto.

Critiche per le foto intime di Anastasia

Ludovica ha tappezzato il suo profilo di foto e video della piccola Anastasia, la quale ha compiuto due anni. I genitori le hanno preparato una dolcissima festa ricca di fiori, colori e una torta tutta da mangiare. Non sono, dunque, mancate le foto con la famiglia per immortalare il lieto evento.

Tuttavia, Ludovica ha pubblicato anche delle foto che non sono piaciute alla maggior parte della sua community poiché ritenute troppo spinte e intime. Nello specifico, l’ex tronista ha ripreso sua figlia mentre allattava per gioco il suo bambolotto, per questo aveva il petto tutto scoperto.

Molti utenti non hanno apprezzato affatto questo tipo di contenuti e l’hanno criticata aspramente chiedendo a gran voce di rimuovere il video in questione. Ludovica ha cercato di rispondere ad alcuni commenti ma successivamente ha preferito rimuovere i contenuti per evitare ulteriori commenti.

“Bel momento ma tra le pareti di casa, è assurdo da condividere sui social, soprattutto se la bimba non viene nemmeno censurata” scrive un utente sui social. Altri, invece, hanno commentato come esporre troppo i figli sui social sia un male.