Recentemente, Ludovica Valli si è lasciata andare a qualche dichiarazione sulla propria vita privata con il compagno Gianmaria Di Gregorio da cui ha avuto due bambini, uno nato pochi mesi fa.

Il tutto è iniziato da una domanda fatta alla coppia da un utente dei social riguardo la propria intimità con due bambini molto piccoli.

“Per ora di momenti per e Gian da soli non ce ne sono! Non si fa! Non ce n’è davvero” risponde la Valli e poi aggiunge “Sono dei periodi passeggeri, l’importante è non mollare. Quello che ci diciamo io e Gian è che sono momenti“.

Insomma, Ludovica ha chiaramente fatto intendere che la vita di coppia, quando ci sono dei bambini piccoli a cui badare, inevitabilmente ne risente ma la priorità al momento restano figli.