Ancora una volta Ludovica Valli è finita al centro dell’attenzione dei social per alcune sue dichiarazioni. Attualmente a Ibiza, l’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di lasciarsi andare ad alcune sue considerazioni in merito alla maternità e alla genitorialità. A far parlare è stato un suo discorso in particolare, ossia le critiche che Ludovica riceve da diversi genitori perché, a detta loro, coccola fin troppo i suoi due figli.

“È da pazzi lasciar piangere i bambini” – Al momento l’influencer si sta godendo dei giorni di relax ad Ibiza, dove Gianmaria Di Gregorio, il suo compagno, si trova per lavoro. Ovviamente, insieme all’ex tronista ci sono Anastasia e Otto Edoardo, i suoi due figli.

Sempre molto attiva sui social, anche durante questa sua breve vacanza la Valli ha voluto confidarsi con i suoi fan. Attraverso un box domande aperto nelle sue IG Stories, la donna ha dato la possibilità ai suoi seguaci di farle qualche domanda. Inevitabilmente c’è chi le ha chiesto se nei piani di Ludovica e il suo compagno ci sia un terzo figlio. A questa domanda, la donna ha risposto in modo criptico: “Un po’ scegliamo noi, un po’ il Signore lassù. Vedremo un po’. Intano mi godo a pieno loro”.

L’ex volto di UeD si è poi soffermata su una critica in particolare che le è stata mossa. Ci sono state alcune polemiche perché, secondo alcuni utenti, la donna dovrebbe ogni tanto lasciar piangere suo figlio, senza coccolarlo ogni volta. A questi commenti, Ludovica ha così sbottato:

“Se mio figlio in questo momento ha bisogno di questo, io gli do questo. Va bene a lui, va bene a me. Dove sta il problema? Crescono e cambiano. Ogni giorno. I bambini sono bambini. I bambini hanno bisogno del contatto. poi non ci lamentiamo se vengono su determinati soggetti.

I bimbi sono faticosi. Chi dice il contrario dice bugie. E’ faticoso fare la mamma. E’ il lavoro più bello del mondo ma è faticoso. Se uno fa un figlio e pensare che sia semplice non fate i figli. E’ faticoso è normale. Fa parte dell’essere mamma. Poi crescono. Comunque io non sono una mamma che fa piangere i bambini. Non sopporto il pianto dei bambini. I bimbi non vanno lasciati piangere. Zero proprio. Ancora nel 2023 si lascia piangere un bimbo. Per me da pazzi!”.