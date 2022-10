Ludovica Valli, frecciatina alla sorella Beatrice: lite in corso?

Nuovi dissapori tra Ludovica Valli e Beatrice Valli? Questa è la domanda che molti utenti dei social si sono posti dopo la frecciatina che l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivolto alla sorella.

LITE IN CORSO – È risaputo da tempo che tra Ludovica e Beatrice non ci sia un rapporto idilliaco, cosa consueta tra sorelle. Nonostante ciò, però, le due hanno sempre dimostrato di esserci l’una per l’altra, sebbene le due sorelle vivano lontane. A dar vita alle supposizioni di un possibile litigio tra le due sono ste alcune frecciatine scagliate dalla più piccola delle Valli.

Agli utenti di Instagram non è affatto sfuggita l’assenza di Ludovica all’evento organizzato da Beatrice per la presentazione della seconda capsule collection di gioielli ‘Pure Lei’. Davanti alle domande dei follower, l’ex tronista ha fatto notare che quando si vedono, non sempre condividono i loro momenti sui social. Successivamente, la donna ha aggiunto: “La sorellanza la si dimostra con ben altro e non è sempre e solo perché abbiamo lo stesso sangue”.

Nelle scorse ore si è poi ipotizzato che Beatrice fosse incinta per la quarta volta (rumor smentito dalla donna stessa), scatenando così la curiosità dei fan. Ovviamente in molti hanno chiesto a Ludovica Valli, sperando di scoprire qualcosa in più riguardo la sorella.

La replica di Ludovica, però, ha spiazzato i fan. Riguardo la presunta quarta gravidanza della sorella, l’ex tronista ha così: “Che io sappia non è incinta… dice che è il lattosio, quindi, stiamo a ciò che dice lei! Nel caso fosse incinta, sono felice per lei. In ogni caso, tranquille, perché se è davvero incinta lo verremo a sapere forse praticamente insieme”.