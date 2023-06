Ludovica Valli, ha ritoccato il lato b? La replica dell’ex tronista all’assurda accusa

A finire nuovamente al centro delle chiacchiere sui social è stata Ludovica Valli, questa volta a causa di un’assurda accusa. Davanti alla teoria di alcuni utenti del web, l’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di intervenire attraverso un ironico video su TikTok.

HA RITOCCATO IL LATO B? – Sempre molto attiva sui social, Ludovica ha deciso di condividere con i suoi fan la sua vacanza a Ibiza. In occasione di questa breve viaggio di relax, l’ex volto di UeD si è spesso mostrata in costume ed è stato proprio il suo corpo al centro dei commenti di alcuni haters.

Diversi leoni da tastiera hanno commentato i video che Ludovica Valli ha condiviso sul web, accusando quest’ultima di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Nel dettaglio, alcuni utenti hanno insinuato che l’ex tronista si sia fatta impiantare delle protesi al lato b.

Davanti alle assurde accuse che le sono state mosse, la Valli ha deciso prontamente di intervenire. Attraverso un ironico video pubblicato su TikTok, la donna ha così replicato:

“Allora ora ho deciso di rispondere a questa domanda perché mi fa troppo ridere, almeno sta sera dormiamo tutti serenamente, vero? Mi piacerebbe, così farei molta meno palestra e mangerei ogni giorno schifezze, perché io adoro le schifezze, amo i dolci, ma per la mia salute non vanno bene tutti i giorni e quindi mi limito a mangiarli una, due, tre volte a settimana anche se capita. Carboidrati assolutamente tutti i giorni. Ora vi mostro le mie protesi nel sedere, ma anche il mio abbonamento in palestra. Se io avessi le protesi nel sedere, questo non lo vedreste. Ho partorito da quattro mesi, penso sia tutto normale, ma anche se non avessi partorito, chi se ne frega. Rilassata ho una chiappa che pulisco il pavimento, ho la cellulite. Quindi qui non c’è nessuna protesi, se all’ascolto c’è qualche chirurgo può confermarlo. Se avessi la protesi sarebbe sempre su, invece cade per terra. È normale però che mi sono sempre allenata e mangio bene, quindi se volete anche voi un sedere così nella norma, mi raccomando fate l’allenamento in palestra, mangiate bene e mangiate anche carboidrati”.