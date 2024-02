Ludovica Valli, il battesimo del figlio: le sorelle Beatrice ed Eleonora erano presenti?

Sabato 10 febbraio è avvenuto il battesimo di Otto, il figlio di Ludovica Valli, ex protagonista di Uomini e Donne. In vista dell’evento, in molti si sono chiesti se all’evento sarebbero state presenti Beatrice ed Eleonora, le sorelle di Ludovica. A rispondere alla curiosità degli utenti dei social è proprio una delle sorelle Valli attraverso il suo account di Instagram.

LE SORELLE PRESENTI AL BATTESIMO? – Come è oramai ben noto e confermato anche dalle dirette interessate, il rapporto tra le sorelle Valli non è serenissimo. Ludovica, infatti, ha recentemente spiegato ai fan di non avere una forte intesa con Beatrice ed Eleonora. Proprio per questo in molti si sono domandate se le sorelle della donna sarebbero state presenti al battesimo di Otto, secondogenito di Ludovica.

Nonostante i rapporti tra le tre sorelle, Beatrice ed Eleonora erano presenti all’eventi. A dimostrarlo è stata proprio Ele, condividendo nelle IG Stories alcuni scatti dell’evento. Dal canto suo, Beatrice ha preferito non pubblicare nulla nel suo account, facendo così credere, inizialmente, che non avesse preso parte al battesimo.

Inoltre, il giorno prima del battesimo, il piccolo ha compiuto un anno. Per l’occasione la Valli ha dedicato un dolce post su Instagram, a cui non sono mancati i commenti delle due zie che hanno voluto dare i loro auguri al nipotino. Ovviamente non è mancata la risposta da parte di Ludovica, che ha voluto lasciare dei cuoricini ai commenti delle sorelle.

Ai fan non è sfuggito nemmeno il comportamento che l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto nei confronti del cognato. Anche Marco Fantini, il marito di Beatrice Valli, ha voluto mandare gli auguri al piccolo Otto, a cui, però, non è seguita la risposta da parte di Ludovica.