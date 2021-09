Ludovica Valli, in lacrime prima del Festival: piovono le critiche

Ancora una volta a finire al centro delle critiche è Ludovica Valli, ex volto di Uomini e Donne. A dare il via alle polemiche è stato lo sfogo a cui l’ex tronista prima di presenziare alla 78esima edizione de Festival di Venezia.

IN LACRIME PRIMA DEL RED CARPET – Da pochi mesi Ludovica è divenuta mamma per la prima volta. Dall’amore con il compagno Gianmaria è nata Anastasia, il motivo che ha portato l’influecer a non sapere se partecipare o no al Festival.

Alla fine come annunciato sui social e visto dalle foto girate sul web, Ludovica ha sfilato sul chiacchieratissimo red carpet. Per l’occasione la donna ha indossato due outfit che hanno creato non poche discussioni, venendo pesantemente criticati.

Alla vigilia del Festival, la Valli si è mostrata sui social in lacrime. Il motivo? La donna ha ammesso che fino a quel momento era indecisa se andare o meno alla Mostra del Cinema. Sebbene abbia deciso di partire per la volta di Venezia, Ludovica ha ammesso di soffrire per questo. Nonostante l’ex tronista sarebbe stata lontana dalla figlia solo per 12 ore, quest’ultima al sicuro con la nonna Sandra e il padre Gianmaria, si è trattato del loro primo distacco da quando è nata.

Questo sfogo è stato abbastanza commentato negativamente dal popolo del web. C’è stato chi, come Deianira Marzano, ha chiesto il perché partisse se ciò la faceva stare male?