Ludovica Valli in viaggio verso Venezia: la gaffe in treno

Ludovica Valli è stata ospite alla 77esima edizione della Mostra del cinema di Venezia. Si è però innalzata una nuova polemica che l’ha vista protagonista.

Tra le tante modelle che hanno sfilato sul tappeto rosso, non è mancata la bella 23enne. La ragazza è nota a molti per la sua partecipazione a Uomini e Donne come tronista e per il fatto che è la sorella di Beatrice Valli, altro volto noto a U&D. Pian piano, poi, è divenuta un’acclamata influencer.

LUDOVICA VALLI ALLA MOSTRA DI VENEZIA – Alla Mostra Ludovica si è presentata con un vaporoso vestito rosa. Kerastase, infatti, l’ha scelta come testimonial per l’evento cinematografico più atteso dell’anno e la ragazza è apparsa più bella che mai.

In treno, però, la celebre influencer ha fatto, come riportato da veryinutilpeople.it, una pesante gaffe. Si è scattata una foto e i fan hanno notato che si è seduta proprio sul posto che, per le misure preventive del Coronavirus, sarebbe dovuto rimanere libero.

Questo ”errore” si è sommato a quello di aver violato la quarantena e ha reso i suoi seguaci indignati a tal punto che è scattata la polemica insieme a tante altre critiche. Clicca qui per vedere la foto di Ludovica Valli in treno.