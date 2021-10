Ludovica Valli, la figlia neonata viene insultata sul web

Ludovica Valli ha avuto una brutta esperienza con i social in giornata. Ciò che è successo l’ha turbata parecchio in quanto sua figlia è stata insultata da un utente del web. Tutto è nato a causa di un equivoco, in quanto l’influencer ha sbagliato a pronunciare una parola.

LE CRITICHE A LUDOVICA VALLI E ALLA FIGLIA – Da quel momento, molti hanno cominciato a commentare e a mandarle dei messaggi privati abbastanza offensivi che hanno coinvolto anche la bambina, che ricordiamolo, è solo una neonata.

Ludovica Valli è finita al centro di una bufera in quanto sua figlia neonata è stata insultata. L’ex tronista di Uomini e Donne stava parlando di dolci quando, anziché pronunciare il termine “eritritolo”, ossia un dolcificante naturale, ha detto “tritolo”, praticamente una sostanza esplosiva.

Per questo motivo, molte persone hanno iniziato a prenderla in giro e a fare dell’ironia sul web, ma il punto massimo si è toccato nel momento in cui qualcuno ha tirato in ballo la figlia. L’influenzer Amedeo Venza, ha detto che se avesse utilizzato il tritolo per cucinare sua figlia sarebbe esplosa. Sembra che lui non avesse cattive intenzioni e che fosse ironico, ma vista la rabbia della Valli ha deciso dopo poco, di eliminare le storie.