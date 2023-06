Ludovica Valli, la replica alle critiche degli haters: “Sei finta”

Sempre molto attiva sui social, Ludovica Valli ha spesso condiviso con i fan diverse parti della sua vita. Il modo in cui l’ex volto di Uomini e Donne mostra la sua quotidianità ha suscitato non poche critiche, spingendo la donna ha intervenire pubblicamente.

“Sei finta” – Nei giorni scorsi la Valli ha condiviso degli scatti di Anastasia e Otto, avuti con il compagno Gianmaria Di Gregorio. Ludovica ha così colto l’occasione per parlare della sua vita da mamma, non nascondendo le difficoltà di gestire due figli. L’ex tronista ha così ammesso:

“Mi sento spesso in colpa? Sì, ogni giorno, sia per lei che per lui. Sto facendo del mio meglio pur essendo “una” per due.[…]Sorrido sempre perché questa sono io, i miei figli mi danno un’energia pazzesca e tanta voglia di vivere. Ma anche io, come tantissime persone, crollo. E proprio quando sono poco presente qui, ecco, è uno dei momenti in cui sto crollando. Crollo per poco, poi riparto”.

Continuando nelle sue IG Stories, Ludovica Valli ha voluto replicare alle recenti critiche ricevute dagli haters. Diversi utenti, infatti, l’accusano di mostrare una finta vita sui social e non la realtà. Davanti a questi attacchi, la donna ha così risposto:

“Quindi, a tutte quelle persone che mi dicono “sei finta perché la vita reale non è quella che mostri tu” rispondo così. Oltre a dirvi che, ogni volta che mi sono aperta con voi su questo tipo di argomento, alcune persone hanno avuto anche il coraggio di dirmi “ma di cosa ti lamenti“. Se mostro la mia vita di tutti i giorni per alcuni non va bene perché “sorrido sempre” (come se fosse un reato), se però vi racconto di una giornata “no” o di un periodo non splendido subito “ma di cosa ti lamenti“.

Io questa sono. E chi mi segue da ben 11 anni, ovvero da quando ho aperto qui il mio profilo Instagram, lo sa bene”.