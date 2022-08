Ludovica Valli, nuovamente incinta: la sua reazione alla scoperta

Nei giorni scorsi Ludovica Valli ha spiazzato il popolo del web, annunciando ai suoi follower di essere nuovamente incinta. Dopo la lieta notizia, la donna ha deciso di rivelare ulteriori dettagli, raccontando la sua reazione alla scoperta.

LA REAZIONE – Ex volto di Uomini e Donne, da tempo Ludovica è felicemente legata a Gianmarco Di Gregorio. Solo un anno fa è nata Anastasia, la prima figlia della coppia. Tra sei mesi la famiglia si allargherà nuovamente, dando il benvenuto al fratellino o alla sorellina di Anastasia.

Dopo aver annunciato di essere per la seconda volta in attesa, la Valli ha deciso di aprirsi ancora di più con i follower. La sorella di Beatrice, infatti, ha voluto raccontare nuovi dettagli sulla sua gravidanza:

“Questa volta non ero con Gianmaria ma ero con la bebè, Anastasia. Quindi ho fatto il test insieme a lei. Come ho fatto il test e ho visto incinta sono scoppiata a piangere. La cosa subito che mi sono sentita – cominciamo con gli ormoni – è questo senso di colpa verso Anastasia, piccolina. So che è tutto normale e spero di essere all’altezza per tutte e due”.

Ludovica Valli ha poi parlato del suo pancione, ammettendo di trovarlo più grande rispetto alla sua prima gravidanza. Per sdrammatizzare, infatti, la donna ha così concluso:

“Da oggi in poi lo sapete, mi vedrete sempre nuda. Lo so alcune mi odiano per questo. Come la gravidanza precedente che sono sempre mezza nuda. Vestirmi con tutte quelle maglie larghe non ne potevo più. Ora finalmente sono io. Comunque la nascondevo bene. La pancia è più grande sicuramente. Nelle stesse settimane di Anastasia non era così grande. Questa volta è veramente tanto grande la mia pancia. Per questo ho fatto così tanto fatica a nasconderla. Ma non mi interessa, grande o piccola l’importante è che sia tutto ok”.