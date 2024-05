Ludovica Valli, “Perché non eri con le tue sorelle?”: la risposta dell’influencer

Sebbene solo pochi giorni fa Ludovica Valli si sia trovata nuovamente a dover parlare del suo rapporto con Beatrice ed Eleonora Valli, le sue sorelle, ha dovuto riaffrontare ancora una volta l’argomento.

“Perché non eri con le tue sorelle?” – In occasione della festa della mamma, avvenuta domenica scorsa, Beatrice ed Eleonora hanno trascorso insieme la giornata. Le due si sono riunite con i loro rispettivi compagni, Marco Fantini e Luca, il partner di Eleonora. A mancare all’appello è stata proprio Ludovica, la cui assenza non è affatto passata inosservata.

Davanti all’assenza dell’ex tronista di Uomini e Donne, c’è stato chi ha voluto chiederle come mai non ci fosse. Sotto all’ultimo scatto condiviso su Instagram da Ludovica, una follower le ha chiesto: “Ciao Ludovica, perché non hai passato anche tu questa bella giornata a casa di tua sorella Beatrice?”.

Sebbene più volte l’influencer abbia ammesso di non aver un forte legame con le due sorelle, Ludovica Valli è tornata sull’argomento:

“Ciao! Credo di aver risposto spesso a questo tipo di domande ma a prescindere, sono una “spettatrice” (dopo 26 anni, quest’anno 27esimo anno per scelta mi viene quasi da dire) quanto voi della loro vita. Come il 99% delle volte è successo, ho scoperto dai social che oggi erano insieme. Ma ripeto, a prescindere, va benissimo così. Io sto bene, anche loro vedo che stanno bene. Non dovreste farvi nemmeno voi problemi. Un caro saluto”.