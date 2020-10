Ludovica Valli svela il sesso del bambino: nessuna reazione da parte delle sorelle?

Il rapporto tra le sorelle Valli resta un mistero per tutti i follower. Non è la prima volta che le ragazze finiscono sotto i riflettori del gossip a seguito di un distaccamento, tuttavia, nessuno sa la verità. Anche in questi giorni si sta scatenando la polemica dopo la notizia del sesso del nascituro di Ludovica Valli.

SEGNALAZIONE A DEIANIRA MARZANO – In queste ore, è arrivata a Deianira Marzano una segnalazione su Ludovica Valli, o meglio, sulle sue sorelle Eleonora e Beatrice. Tra le tre c’è sempre stato uno strano rapporto di odi et amo, anche se tra di loro, quella che sta un po’ più in disparte è proprio Eleonora.

Ludovica Valli, dopo Uomini e Donne e Temptation Island, ha abbandonato la televisione continuando la sua attività sui social. La ragazza si è lasciata alle spalle queste esperienze e ha ritrovato finalmente l’amore. Proprio in queste ore, Ludovica ha annunciato emozionata di essere incinta di una bambina.

La notizia ha fatto subito il giro dei social arrivando davvero a chiunque. A Deianira Marzano è arrivata una segnalazione in merito alla reazione delle sorelle Valli. A quanto pare, nessuna ha commentato sul web la lieta notizia, nemmeno con un like.

Tuttavia, successivamente è arrivata una rettifica: Eleonora ha lasciato un like sulla foto di Ludovica, da Beatrice invece tutto tace. Secondo i follower, le tre sorelle nascondono qualcosa, forse un litigio che non vogliono palesare sul web. Come staranno realmente le cose tra le sorelle?