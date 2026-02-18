mercoledì, Febbraio 18, 2026
L’UE cerca di arginare la concorrenza cinese per le auto elettriche

Giuseppe Federici
Foto dell'Unione Europea
Foto dell'Unione Europea

L’Unione Europea alza la guardia contro l’arrivo sempre più massiccio di auto elettriche cinesi sul mercato europeo. Bruxelles sta preparando un piano di bonus e incentivi con regole più rigide, pensato per proteggere l’industria automobilistica del continente e difendere posti di lavoro e investimenti

Si vuole fronteggiare la Cina

L’idea di fondo è chiara: gli aiuti pubblici andranno soprattutto alle auto prodotte in Europa. Per ottenere gli incentivi, i veicoli elettrici e ibridi dovranno essere assemblati all’interno dell’Unione e avere una larga parte dei componenti realizzati in Paesi europei. In questo modo si vuole evitare che i fondi statali finiscano per favorire aziende straniere che producono fuori dall’Europa ma vendono qui le loro vetture a prezzi molto competitivi.

Negli ultimi anni le case automobilistiche cinesi hanno guadagnato spazio grazie a modelli elettrici meno costosi, mettendo in difficoltà diversi produttori europei. Il settore dell’auto è uno dei pilastri dell’economia dell’Unione: vale migliaia di miliardi di euro e dà lavoro a milioni di persone. Per questo Bruxelles teme che, senza un intervento, fabbriche e investimenti possano spostarsi altrove.

Situazione delicata

Non mancano però le perplessità. Alcuni esperti sottolineano che imporre limiti troppo rigidi potrebbe far aumentare i prezzi per i consumatori o creare tensioni commerciali con la Cina. Altri, invece, ritengono che sia una scelta necessaria per garantire maggiore autonomia industriale e rafforzare la produzione europea in un momento di grande trasformazione del mercato automobilistico.

