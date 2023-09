Luigi De Laurentiis pensa a Quagliarella per il suo Bari

Il Bari ha iniziato il campionato di Serie B non nel migliore dei modi. La squadra allenata da Michele Mignani in quattro partite ha totalizzato sei punti con solo due reti segnate. Una sola vittoria e tre pareggi per i pugliesi. Proprio per far fronte a questa problematica il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha pensato ad un colpo per il suo attacco dal mercato degli svincolati.

Il patron del Bari potrebbe anche valutare, secondo alcune indiscrezioni della stampa locale, l’inserimento di un esperto attaccante disponibile a parametro zero sul mercato. Secondo quanto riferisce TeleBari’ ci sarebbe anche l’ipotesi che porta all’ex attaccante del Napoli e della Nazionale Fabio Quagliarella. Il quarantenne, attualmente svincolato, dopo l’addio alla Sampdoria in estate potrebbe accettare una nuova esperienza nel secondo campionato italiano.

Il Bari ha bisogno di gol e la scelta di Quagliarella sembra esser quella giusta. C’è però un ostacolo tra il calciatore e il suo possibile arrivo nella squadra di Luigi De Laurentiis. Secondo le ultime di mercato per l’attaccante campano ci sarebbe l’opzione di un possibile ritorno in Liguria, alla Sampdoria. Il nome di Fabio Quagliarella non è l’unico nella lista dei genovesi, ci sono anche quelli di Okaka e Zaza.

Anche la dirigenza del Bari sa di non poter puntare solo sul nome di Quagliarella, difatti anche per i pugliesi la lista dei nomi è folta. C’è l’idea di poter riportare in Italia l’ex Parma ed Inter Ishak Belfodil che è attualmente svincolato dopo l’esperienza in Qatar all’Al-Gharafa.

Quel che è certo è che il Bari ha bisogno di un attaccante esperto in fretta e si aspetta a breve il colpo di mercato.