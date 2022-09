Luigi Mastroianni, la compagna in dolce attesa finisce in ospedale: ecco come sta ora

A poche ore dall’inizio di un evento a cui avrebbe dovuto partecipare, Luigi Mastroianni ha annunciato di non poter essere presente. Nella serata di ieri, attraverso le IG Stories, l’ex volto di Uomini e Donne ha comunicato che la sua compagna incinta è stata portata al pronto soccorso.

ANNULLATO L’EVENTO – Attraverso il suo account su Instagram, Mastroianni ha annunciato di essere stato costretto a non poter presenziare all’evento a Mazzarone, in Sicilia. La sua fidanzata, attualmente in dolce attesa, ha avuto un malore che l’ha costretta a dover correre in ospedale:

“Questa sera dovevo essere ospite a Mazzarrone in piazza Concordia a festeggiare e divertirci insieme. Per motivi legati alla salute della mia compagna incinta mi trovo ancora al pronto soccorso di un ospedale. Per tale ragione e a grande malincuore ho preso la decisione di stare accanto a lei in questo momento delicato e quindi non potrò essere presente all’evento di questa sera. Ho aspettato fino adesso per cercare di essere lì con voi. Mi scuso con la cittadinanza e tutti i presenti. Per questo voglio scaricare di ogni tipo di responsabilità l’amministrazione comunale e l’organizzazione dell’evento. Colgo l’occasione per ringraziare il mio amico Biagio Zago e il sindaco Spata per avermi fortemente voluto. Ringrazio e abbraccio tutti i miei amici mazzarronesi che sono sicuro capiranno. Ci rifaremo presto, è una promessa”.

GLI AGGIORNAMENTI – Le storie su Instagram di Luigi hanno ovviamente allarmato i fan. Davanti a tutti i messaggi di preoccupazione, ricevuti dai suoi fan, Mastroianni ha deciso di aggiornarli sulle condizioni di salute della sua dolce metà.

Nelle ultime ore, l’ex protagonista del dating-show di Maria De Filippi ha rassicurato i follower:

“Amici buongiorno, per molti di voi è un buongiorno, per me praticamente after dato che non ho completamente dormito. Ho passato la notte in ospedale come avete intuito. Voglio tranquillizzare molti di voi che alla vista dell’annullamento dell’evento di ieri sera si sono preoccupati. Vi ringrazio tantissimo per l’interesse, volevo ringraziare poi tutte quelle persone che ieri sera erano presenti a Mazzarrone e hanno capito e compreso la mia scelta che non è stata un capriccio personale. Fino a ieri notte non sapevamo ancora nulla di cosa avesse Anna. Vi ringrazio per l’affetto e la comprensione. Ieri Anna ha avuto un malore, è stata male, siamo corsi in ospedale e dopo vari controlli e accertamenti è stato riscontrato un piccolo problemino però sia lei che il bambino grazie a Dio stanno bene. Per la prossima settimana dovrà rimanere sotto osservazione ma niente di eccessivamente grave”.