Luigi Mastroianni: sui social si scaglia contro chi non rispetta la quarantena

Uno dei volti noti di Uomini e Donne, Luigi Mastroianni, si è scagliato sui social contro chi non rispetta le regole della quarantena. In questo periodo, l’emergenza Coronavirus ha piegato l’Italia, divenuta zona rossa. Per fermare il contagio, il Governo ha deciso di applicare la quarantena in tutto il Paese. Sfortunatamente, però, c’è chi va contro le disposizioni, uscendo incurante dell’emergenza.

LO SFOGO SUI SOCIAL – Come tutta gli italiani, anche l’ex tronista è chiuso in casa per via della quarantena. Oggi, il ragazzo si è scagliato su Instagram contro chi non rispetta le regole. Infatti, tramite i vari tg e programmi, si è visto quanti ancora non hanno compreso realmente l’effettiva emergenza oramai divenuta mondiale, continuando ad uscire incurante del rischio di contagio. Molti, infatti, si sono riversati nei vari parchi pubblici per fare attività fisica, creando così degli assembramenti. Proprio con loro, Mastroianni si è infuriato.

“Bisogna stare in casa” – Il ragazzo ha deciso di dire la sua su Instagram, non preoccupando delle possibili critiche che avrebbe potuto ricevere. Mastroianni, in questo si è scagliato con tutti coloro, sconosciuti e non, che si riversano sulle strade per fare sport. Come tanti, Luigi si sta allenando in casa, rispettando così le regole. “È inutile dire che andrà tutto bene o invitare tutti a fare donazioni agli ospedali in difficoltà”, ha così esordito nelle sue IG Stories, per poi continuare: “Se poi non si rispetta una regola semplicissima come quella di restare in casa”.