Luigi Riccio: un nuovo campioncino per il Napoli

Il Napoli sembra pronto a crescere un suo nuovo campioncino fatto in casa: Luigi Riccio può essere il prossimo craque partenopeo, che ha già ricevuto la convocazione con la nazionale Under 15

Un Napoli sempre più propositivo verso i giovani continua a guardare al futuro. Tanto da far crescere sempre più giocatori sotto la propria egida. Infatti, la voglia di guardare al futuro sembra stia portando benefici incredibili ai partenopei che anche quest’anno hanno un nuovo campioncino in divenire. Si parla di Luigi Riccio, giovane che sta facendo benissimo con le giovanili azzurre.

Così tanto bene da essere convocato con la nazionale under 15 di Enrico Battisti ed avere una citazione da parte della pagina Facebook “Giovanili del Napoli”: “Grande soddisfazione in casa azzurra per la chiamata in nazionale di Luigi Riccio, il centrocampista azzurro è stato fino ad oggi autore di una grande stagione condita da 3 marcature personali”.

“Dopo il torneo giocato in nazionale a dicembre arriva la prima chiamata nella nazionale A per il talento partenopeo che sarà protagonista con la maglia tricolore delle due amichevoli contro la Spagna che si terranno domani alle ore 15 e giovedì alle ore 11″.

Un campione in divenire

Il giovane classe 2009 sta attirando gli occhi di tutti, essendo riuscito ad imporsi con la maglia del Napoli con ben tre gol da centrocampista. Un risultato non da poco considerando che ora il panorama italiano a livello giovanile continua ad essere rischioso per le nuove leve. I partenopei dovranno crescerlo per bene nel caso in cui vogliano farne un giocatore futuribile.