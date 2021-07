Luis Alberto, è rottura con la Lazio: le quote lo danno in nerazzurro, ma attenzione alla Juve

L’Inter per il post Hakimi è alla continua ricerca di rinforzi suggeriti dal mister Simone Inzaghi da piazzare in rosa così da mantenerla competitiva, anche in vista del doppio futuro impegno Champions/Serie A.

Se è vero che probabilmente le grandi cessioni non sono finite qui, con Bastoni in bilico così come Barella, il reparto del centrocampo è tra quelli che necessariamente spingono il ds nerazzurro a doversi guardare intorno.

Ebbene nelle ultime ore insistente si fa la voce di un interesse della dirigenza nei confronti di Luis Alberto. Il suo mancato arrivo nel ritiro biancoceleste simboleggerebbe, infatti, un fulmine a ciel sereno per la Lazio.

Come riportato da Fcinternews, “Sisal Matchpoint quota l’addio dello spagnolo, sul quale si sono posati gli occhi delle big d’Italia con Juventus ed Inter favorite. Massimiliano Allegri da sempre apprezza le qualità tecniche dello spagnolo ed il suo approdo in bianconero vale 5 volte la posta. Paga la stessa quota uno suo sbarco ai campioni d’Italia dell’Inter dove ritroverebbe Simone Inzaghi, il tecnico che ha lanciato Luis Alberto nel grande calcio”.