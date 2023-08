Luis Enrique si impunta per Szczesny

L’allenatore spagnolo potrebbe decidere di aprire la porta d’uscita a un giocatore che è stato fondamentale negli ultimi anni

Gianluigi Donnarumma è uno dei giocatori che potrebbero lasciare il Paris Saint Germain in questa finestra di mercato, visto che il portiere italiano non sembra aver convinto Luis Enrique dopo il suo arrivo al Parco dei Principi ed è da tempo nel mirino della Juventus, che avrebbe messo nel mirino la sua firma.

Con questo scenario, il futuro di Donnarumma al Paris Saint Germain è più che incerto, il tutto dopo aver vinto la battaglia per la maglia da titolare con il costaricano Keylor Navas e aver successivamente offerto prestazioni insufficienti. Non era il portiere che i francesi cercavano tre anni fa quando hanno optato per il suo arrivo, viste le prestazioni un po’ troppo sotto tono. Alla Juventus il portiere italiano cercherebbe di tornare ai livelli che si vedevano ai tempi del Milan, essendo questo senza dubbio uno dei possibili grandi colpi di mercato della Serie A.

Operazione che potrebbe essere più facile del previsto

I bianconeri hanno sempre avuto Donnarumma come oggetto del desiderio nel mercato dei trasferimenti, pensando ora nel giocatore italiano di essere il sostituto del polacco Wojcech Szczesny, essendo questo il momento ideale per lanciare le loro fiches sul giocatore italiano, che potrebbe prendere la decisione di lasciare un PSG con cui ha giocato 72 partite in cui ha subito 75 gol, lasciando fino a 23 volte la sua porta imbattuta. Il polacco, invece, sarebbe una richiesta esplicita di Luis Enrique e potrebbe arrivare al suo posto.