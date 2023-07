Luis Enrique spinge per Vlahovic al posto di Mbappe

Il tecnico spagnolo ha le idee chiare sul tipo di attaccante che vuole e c’è un giocatore che soddisfa tutti questi requisiti

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci sul futuro della giovane stella del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. Vista l’incertezza sulla sua continuità, il nuovo allenatore del PSG Luis Enrique sta già pianificando possibili alternative per rinforzare la squadra, e il suo obiettivo principale sarebbe l’attaccante serbo Dusan Vlahovic, attualmente alla Juventus.

Mbappé è stato collegato a un possibile trasferimento al Real Madrid, il che ha messo in dubbio la sua permanenza al Parco dei Principi. Alla luce di questa situazione, Luis Enrique, che ha recentemente assunto la carica di allenatore del PSG, avrebbe chiesto al consiglio di amministrazione parigino di ingaggiare Vlahovic come possibile sostituto nell’attacco della squadra, secondo quanto riportato da Sport.

Il 23enne attaccante serbo non ha avuto una buona stagione alla Juve, ma è uno dei giocatori più promettenti del momento ed è da tempo nel mirino del PSG. La sua capacità di finalizzazione e la sua presenza fisica lo rendono un candidato ideale per rafforzare il fronte d’attacco del PSG.

I bianconeri vogliono fare cassa

Tuttavia, la Juventus non sarebbe disposta a lasciarlo andare facilmente. Secondo fonti vicine al club italiano, la Juventus chiederebbe un prezzo superiore ai 70 milioni di euro per Vlahovic, una cifra considerevole per qualsiasi squadra interessata ai suoi servizi.

L’eventuale arrivo di Vlahovic al PSG sarebbe una scommessa di Luis Enrique per mantenere la forza d’attacco della squadra nel caso in cui Mbappé dovesse lasciare il club. L’allenatore spagnolo ha fiducia nel talento dell’attaccante serbo e vede in lui il potenziale per contribuire al successo della squadra parigina.