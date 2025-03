Luis Hasa, talento in crescita: Conte lo osserva, possibile esordio prima del prestito

Arrivato a gennaio per 500mila euro, Luis Hasa è uno degli investimenti più interessanti del Napoli in prospettiva futura. Il centrocampista classe 2004, acquistato dal Lecce a titolo definitivo, è stato fortemente voluto dal direttore sportivo Giovanni Manna, che lo ha seguito fin dai tempi della Juventus NextGen, riconoscendone il potenziale e la versatilità tattica.

Caratteristiche tecniche e progressi

Nato a Sora da genitori albanesi, Hasa ha già lasciato il segno nelle giovanili della Nazionale italiana. Tra i momenti più significativi della sua carriera spicca l’Europeo Under 19 vinto nel 2023, in cui ha fornito l’assist decisivo per la rete che ha permesso agli Azzurrini di superare il Portogallo in finale.

Consapevole della forte concorrenza in prima squadra, il giovane centrocampista sta affrontando l’esperienza al Napoli con grande umiltà e determinazione.

Antonio Conte ne sta monitorando i progressi durante gli allenamenti, apprezzandone l’impegno e la rapidità di apprendimento. Non è escluso che possa trovare spazio in campo prima della fine della stagione, magari in qualche spezzone di partita.

L’ipotesi più probabile per il futuro resta un prestito in estate, così da garantirgli continuità e un percorso di crescita adeguato. Nel frattempo, Hasa continua a lavorare sodo a Castel Volturno, con l’obiettivo di farsi trovare pronto quando arriverà la sua occasione.